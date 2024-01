Décollage d'une nouvelle mission privée vers la Station spatiale internationale jeudi

Une mission spatiale privée organisée par l'entreprise Axiom Space, avec à bord quatre passagers dont un Suédois, un Italien et le premier Turc à se rendre dans l'espace, doit décoller jeudi de Floride vers la Station spatiale internationale.

La mission, nommée Axiom Mission 3 (Ax-3) est la troisième du genre. Comme la précédente, qui avait notamment emmené des Saoudiens en orbite, elle est révélatrice du rôle grandissant du secteur privé pour accompagner les ambitions spatiales de nations n'ayant pas leur propre programme de vols habités -- et non plus seulement les rêves de riches individus pouvant se payer le voyage.

Les passagers, qui s'entraînent depuis des mois, doivent passer environ deux semaines dans la Station spatiale internationale (ISS). Ils prévoient d'y conduire une série d'expériences scientifiques.

Parmi les membres d'équipage: Alper Gezeravci, un pilote de chasse, doit devenir le premier Turc à dépasser l'ultime frontière. Il a reçu les encouragements du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a souligné l'importance de ce vol pour son pays.