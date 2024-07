Découverte en Indonésie de la plus ancienne peinture rupestre figurative

Bien que d'apparence modeste, le dessin "raconte clairement une histoire qui constitue la plus ancienne preuve de narration" connue, bien antérieure aux peintures rupestres de Lascaux et Chauvet en France, a expliqué lors d'une conférence de presse l'archéologue Adam Brumm, l'un des auteurs de l'étude parue mercredi dans Nature.

Pour dater l'oeuvre, les chercheurs ont fait appel à une nouvelle méthode qui utilise des lasers et des logiciels générant une "carte" des échantillons de roche.

Cette technique d'ablation au laser est plus précise, plus facile, plus rapide, moins chère et nécessite des échantillons de roche beaucoup plus petits que la précédente méthode, détaille Maxime Aubert.