Défaite de Kamala Harris: la démocrate demande à ses partisans de "continuer à se battre"

Elle est arrivée tout sourire sur la scène, remerciant les partisans qui l'attendaient en nombre. "Mon cœur est plein de gratitude pour la confiance que vous avez eue en moi, plein d'amour pour notre pays", a-t-elle commencé. Elle a demandé à ses électeurs de "continuer à se battre". La vice-présidente a ajouté: "Je suis fière de la course que nous avons menée (...) nous devons accepter le résultat de cette élection" Elle a également remercié son mari, ainsi que l'actuel président Joe Biden.

La prise de parole de la candidate malheureuse, Kamala Harris, s'est fait attendre. La démocrate a appelé son rival, Donald Trump, pour le féliciter et reconnaître sa défaite plus tôt dans la journée ce mercredi.

Kamala Harris a également évoqué son appel à Donald Trump: "Nous procéderons à un transfert pacifique du pouvoir."

Ce qu'il faut retenir

Notre référente des questions internationales a analysé la prise de parole de la candidate malheureuse: "Ce qui m'a marquée dans ce discours, c'est l'émotion. On a entendu à plusieurs moments la voix de Kamala Harris qui craquait. On imagine que c'est extrêmement difficile. Elle a mis énormément de temps avant de parler", avance-t-elle.

Autre point à retenir, selon notre spécialiste: l'appel à se tourner vers l'avenir. "Elle appelle les jeunes à continuer à se mobiliser. Elle dit que le combat prendra du temps, mais qu'il ne faut pas baisser les bras."

Harris a également évoqué une transition pacifique: "Elle a cette petite phrase qui parle de différence entre démocratie et tyrannie, quand on reconnaît les résultats. On se souvient que ça avait été très compliqué pour Donald Trump à l'époque."

La conclusion du discours est "poétique": "Elle dit qu'on ne peut voir les étoiles que lorsqu'il fait suffisamment sombre, qu'il faut faire en sorte que les étoiles brillent."