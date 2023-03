Défection de haut niveau: pourquoi une famille de diplomate nord-coréenne a choisi la liberté

Née dans une famille de l'élite nord-coréenne ayant des liens avec la dynastie au pouvoir, Oh Hye Son a grandi en croyant qu'elle était "spéciale", mais elle a ensuite goûté à la liberté à l'étranger et décidé de faire défection.

La plupart des dizaines de milliers de Nord-Coréens qui ont fui la répression et la pauvreté ont affronté un voyage périlleux à travers la frontière terrestre entre leur pays et la Chine, où ils risquent d'être arrêtés et éventuellement expulsés.

La défection de la famille de Mme Oh fut moins dangereuse, mais tout aussi déchirante: elle a convaincu son mari Thae Yong Ho, alors ambassadeur adjoint de Corée du Nord à Londres, de renoncer à leur statut privilégié pour le bien de leurs enfants.

"Je voulais ne jamais retourner en Corée du Nord et je me demandais pourquoi les Nord-Coréens devaient mener une vie aussi dure", raconte-t-elle à l'AFP lors d'un entretien à Séoul, où elle vit désormais.

Des années d'affectations à travers l'Europe - au Danemark, en Suède et en Grande-Bretagne - ont exposé la famille à une vie différente, dit-elle, ajoutant que lorsqu'elle est arrivée à Londres pour la première fois, elle a pensé: "Si le paradis existe, ce doit être ici". Mme Oh, qui a récemment publié un récit en coréen racontant sa défection, faisait autrefois partie de l'aristocratie nord-coréenne.

Elle est la descendante d'un célèbre général qui a combattu les Japonais aux côtés du dirigeant Kim Il Sung dans les années 1930. Malgré cette lignée impeccable, elle a toujours "vécu dans la peur du pouvoir", explique-t-elle. "Personne, à l'exception de la famille Kim, n'avait de privilèges, et lorsque mes enfants ont appris ce qu'étaient la liberté et la démocratie en vivant à l'étranger, j'ai compris qu'il n'y avait aucun avenir pour eux en Corée du Nord." - Traitement gratuit - Thae Juhyok, le fils aîné de Mme Oh, souffrait de problèmes de santé chroniques, notamment du syndrome néphrotique, une maladie qui peut entraîner des problèmes rénaux potentiellement mortels si elle n'est pas traitée. Il était pratiquement impossible d'obtenir ce traitement dans le système de santé en ruine de Pyongyang - l'un des pires au monde - où il fallait sans cesse soudoyer les médecins et où les médicaments essentiels faisaient défaut. Mme Oh se souvient que l'arrivée de sa famille à Londres en 2004 et l'accès au Service national de santé lui ont ouvert les yeux.