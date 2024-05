Délinquance des mineurs: Attal redit vouloir une loi sur la "comparution immédiate"

Le chef du gouvernement avait alors lancé des concertations sur la justice des mineurs et promis un "point d'étape" au bout de quatre semaines.

A Valence (Drôme), il a souhaité "aller plus vite et plus fort pour mettre fin au sentiment d'impunité qui peut exister chez nos jeunes", après avoir installé dans la ville des Forces d'action républicaines (FAR), composées de policiers, d'officiers de police judiciaire, de personnels éducatifs et travailleurs sociaux, pour sécuriser les quartiers. Les FAR avaient été lancées après les émeutes de l'été 2023.

Il a réaffirmé dans des déclarations écrites à l'AFP, puis à Valence, vouloir mettre en place "une forme de comparution immédiate" pour les jeunes de plus de 16 ans, "par exemple dans les cas de violence aggravée", "quand vous êtes récidiviste". Cette proposition est critiquée par les syndicats de magistrats.