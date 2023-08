Démantèlement par les Etats-Unis du réseau de cyberpiratage Qakbot

Les autorités judiciaires américaines ont annoncé mardi avoir démantelé un réseau international de piratage informatique appelé Qakbot, qui a infecté plus de 700.000 ordinateurs dans le monde et coûté au total des dizaines de millions de dollars aux victimes rançonnées.

L'opération internationale pour neutraliser l'infrastructure de ce réseau a été menée en coopération avec les autorités policières et judiciaires françaises, britanniques, allemandes, néerlandaises, roumaines et lettones, a précisé dans une conférence de presse à Los Angeles le procureur fédéral Martin Estrada, faisant état de la saisie de 8,6 millions de dollars en cryptomonnaies.

Le parquet de Paris a confirmé dans un communiqué la participation de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas à cette opération qui s'est déroulée le 26 août. Sur les plus de 700.000 machines piratées, 26.000 se trouvaient en France, selon la même source, et plus de 200.000 aux Etats-Unis, a indiqué la police fédérale américaine.