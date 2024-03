Démanteler l'UNRWA sacrifierait "une génération entière d'enfants", insiste son chef

Le démantèlement de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) réclamé par Israël conduirait au sacrifice d'"une génération entière d'enfants" et à "semer les graines" de futurs conflits, a averti lundi son patron devant l'Assemblée générale de l'ONU.

"Démanteler l'UNRWA est irréfléchi. En le faisant, nous sacrifierons une génération entière d'enfants, semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit", a déclaré Philippe Lazzarini, estimant "naïf" de penser que la disparition de l'Agence pourrait se produire sans menacer la paix et la sécurité mondiales.

Alors que les tensions sont montées d'un cran entre Israël et l'ONU, il a dénoncé une "campagne délibérée et concertée pour saper" les opérations de l'UNRWA, dans le but ultime d'y "mettre un terme".