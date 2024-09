Depuis lundi, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences au Liban

Les Nations unies ont indiqué mardi être "extrêmement alarmés" par "la brusque escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah" au Liban, où "des dizaines de milliers" de personnes ont fui les violences cette semaine.

"Il s'agit d'une région qui a déjà été dévastée par la guerre et d'un pays qui ne connaît que trop bien la souffrance", a-t-il ajouté.

"Nous sommes gravement préoccupés par la grave escalade des attaques dont nous avons été témoins hier. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leurs maisons hier et cette nuit, et leur nombre ne cesse d'augmenter", a déclaré un porte-parole de l'agence de l'Onu pour les réfugiés (HCR), Matthew Saltmarsh, lors d'un point de presse à Genève.

Israël a mené dans la nuit de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah au Liban, après des bombardements de grande ampleur qui ont fait environ 500 morts lundi et font craindre un embrasement de la région près d'un an après le début de la guerre à Gaza.

"Le tribut payé par les civils est inacceptable et la protection des civils et des infrastructures civiles au Liban est primordiale. Le droit humanitaire international doit être respecté. Il est urgent de mettre fin aux hostilités", a affirmé le porte-parole du HCR.

"Nous sommes extrêmement alarmés par la brusque escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah et nous appelons toutes les parties à cesser immédiatement la violence et à assurer la protection des civils", a déclaré de son côté une porte-parole du Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors du point de presse.