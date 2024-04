Depuis Paris, Blinken exhorte Israël à faire plus pour protéger les civils à Gaza

Les deux responsables ont tenu une conférence de presse à l'issue d'un entretien portant sur les grandes crises internationales, au premier rang desquelles la guerre à Gaza et l'Ukraine.

Israël doit faire plus pour "protéger les civils innocents" à Gaza, y faire entrer l'aide, et doit mener une enquête "rapide" sur la mort de sept humanitaires, a lancé mardi depuis Paris le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken après une rencontre avec son homologue français Stéphane Séjourné.

Ils ont notamment évoqué la mort, lundi, de sept travailleurs de l'ONG américaine World Central Kitchen, tués dans une frappe israélienne à Gaza, qualifiée mardi par le gouvernement israélien de "non intentionnelle" et d'"incident tragique".

Stéphane Séjourné a exprimé "la ferme condamnation" de la France et Anthony Blinken a réclamé une enquête "rapide et impartiale" pour faire la lumière sur cette tragédie.

Le secrétaire d'Etat américain a également exhorté Israël à faire "davantage pour protéger les vies civiles innocentes, qu'il s'agisse d'enfants palestiniens innocents ou de travailleurs humanitaires", et a réitéré "la nécessité impérative d'augmenter considérablement l'aide" au territoire palestinien ravagé par près de six mois de guerre et en proie à une crise humanitaire majeure.