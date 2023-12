Dérégulation de l'économie argentine: mode d'emploi de la tronçonneuse de Milei

Dans l'histoire argentine, jamais un changement aussi radical et vaste que celui qu'il entend imposer avec sa "tronçonneuse", devenue le symbole de sa détermination à démanteler l'Etat, n'avait encore été mené.

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a annoncé cette semaine la modification ou abrogation par decret de plus de 300 normes et lois, dans ce qui constitue un projet aussi ambitieux que controversé visant à déréguler massivement l'économie du pays.

Cela ne s'est produit ni sous les gouvernements démocratiques qui se sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, ni sous les dictatures qui ont ravagé le pays, riche en ressources naturelles et grand exportateur de denrées alimentaires, mais aujourd'hui plongé dans une profonde crise avec une inflation de plus de 160% sur un an.

- ¿Que peut changer le décret dans la vie de tous les jours? -

Le "decret d'urgence" signé par Milei dix jours après avoir pris ses fonctions, et à la veille de Noël, prévoit l'abrogation de la loi encadrant les loyers ou celle qui tentait de freiner la spéculation de la grande distribution, alors que les prix des articles de première nécessité ne cessent d'augmenter.