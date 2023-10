Dernier adieu à Elkabbach, inhumé à Montparnasse

Le vétéran du journalisme politique et ancien président d'Europe 1 et France Télévisions Jean-Pierre Elkabbach a été inhumé vendredi au cimetière du Montparnasse à Paris, en présence de nombreuses personnalités politiques et du monde des médias, a constaté l'AFP.

L'ex-président François Hollande, la Première dame Brigitte Macron, les anciens ministres de droite Brice Hortefeux et François Baroin ont assisté à la cérémonie, après le décès de ce professionnel infatigable à 86 ans mardi.