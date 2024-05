Dernier rendez-vous avec la justice pour Jonathann Daval ?

"Beaucoup de personnes me disaient: +C'est pas possible, t'as pas pu le faire tout seul+. A un moment on veut leur faire plaisir, on dit oui, j'ai pas pu faire ça tout seul, sans penser aux conséquences derrière... Et en prison, qu'est ce qu'on cherche à faire ? A s'en sortir", avait expliqué à l'audience Jonathann Daval.

Six mois plus tard, celui-ci avait finalement reconnu avoir menti et avoué à nouveau le meurtre de son épouse.

- "Refermer définitivement ce dossier" -