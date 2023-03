Dernière ligne droite pour l'élection du "Mollusque de l'année"

Depuis deux semaines et sans le savoir, cinq mollusques rampent sur un podium insolite : le concours du "Mollusque de l'année" se termine ce dimanche, et il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur.

Les spécialistes ont effectué un premier tri parmi les plus de 85.000 espèces de mollusques connues dans le monde (escargots terrestres et marins, limaces, huîtres, etc.).

Depuis le 1er mars, les amateurs peuvent voter en ligne pour élire le plus beau.

Le mollusque gagnant verra son génome cartographié, afin de mieux comprendre son évolution et ses avantages potentiels pour l'humanité.