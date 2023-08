Des athlètes nord-coréens à une compétition internationale pour la 1re fois depuis 2020

Au moins cinq athlètes nord-coréens, portant des uniformes blancs avec le drapeau étoilé rouge et bleu du pays sur le devant, étaient présents selon les photos partagée par l'ITF sur Facebook.

Les agences de presse Yonhap et Kyodo avaient précédemment rapporté qu'un groupe de personnes supposées être des athlètes nord-coréens avait franchi mercredi la frontière terrestre entre le pays et la Chine, avant de se rendre à Pékin et de s'envoler pour le Kazakhstan.