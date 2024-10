Des célébrités en soutien de la campagne de Harris et Trump

Kamala Harris et Donald Trump reçoivent ce week-end le soutien de célébrités aux profils contrastés dans leur campagne pour la Maison Blanche, qui gagne encore en intensité.

Donald Trump fait d'ailleurs aussi campagne en Pennsylvanie samedi et dimanche.

Le patron de Tesla et SpaceX s'adressera aux habitants de Harrisburg, dans cet Etat particulièrement courtisé par les candidats vu son importance dans le collège électoral chargé de désigner le futur occupant de la Maison Blanche.

Elon Musk, en plus de mettre sa puissance financière à son service, s'est lancé de son côté dans une tournée éclair de la Pennsylvanie pour rallier des électeurs à Donald Trump.

La vice-présidente, qui fêtera ses 60 ans dimanche, aura un premier meeting samedi à Detroit, dans le Michigan, un de ces trois Etats-clés historiquement industriels du nord, sur lesquels elle a concentré ses efforts toute la semaine.

Elle y sera rejointe par Lizzo. La chanteuse, flûtiste et rappeuse de 36 ans est née à Detroit et a déjà fait savoir qu'elle avait voté de façon anticipée pour la candidate qui pourrait devenir la première femme à remporter la course à la Maison Blanche lors du scrutin du 5 novembre.

Cet objectif sera quasiment rempli si Kamala Harris parvient à gagner la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan.

Donald Trump et Kamala Harris ont sillonné vendredi ce dernier Etat, en se lançant des piques à distance dans une campagne de plus en plus acrimonieuse.

La vice-présidente a remis une couche sur l'âge de son adversaire.

"Si vous êtes épuisé en faisant campagne, cela soulève des questions sur votre capacité à assumer le travail le plus dur du monde", a-t-elle glissé.

Donald Trump, 78 ans, a répliqué en niant des informations selon lesquelles il aurait annulé des interviews. Kamala Harris est une "ratée qui a moins d'énergie qu'un lapin", a-t-il cinglé.

- Obama en renfort -

Samedi soir, la candidate démocrate sera dans un autre Etat-pivot particulièrement disputé, la Géorgie.

Kamala Harris prononcera un discours à Atlanta, où elle sera rejointe par le chanteur de RnB Usher. Ils devraient tous les deux inciter les électeurs à voter de façon anticipée, une possibilité ouverte depuis mardi et qui a vu déjà un million de personnes exprimer leur suffrage en quatre jours dans l'Etat.

A l'autre bout du pays, Barack Obama fera campagne pour Kamala Harris samedi à Las Vegas.

"Nous n'avons pas besoin de voir ce que donnerait un Donald Trump plus vieux, plus timbré, sans garde-fou", a lancé vendredi l'ancien président démocrate, lors d'un meeting cette fois à Tucson, dans l'Etat de l'Arizona.