Des centaines d'arrestations dans une manifestation juive pro-palestinienne à New York

Des centaines de personnes ont été arrêtées mardi alors qu'elles manifestaient à New York devant l'habitation du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, rapportent les médias américains. Les manifestants, parmi lesquels figuraient de nombreux juifs, dénoncent un soutien inconditionnel du démocrate à Israël.

Les protestataires l'accusent de soutenir de manière inconditionnelle Israël dans sa guerre menée contre le Hamas à Gaza, même si le démocrate a récemment critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il avait ainsi plaidé pour le départ du Premier ministre, considérant qu'il constituait un obstacle à la paix entre Israël et la Palestine.

La manifestation pro-palestinienne avait été organisée par le groupe Jewish Voice for Peace (JVP) et était présentée comme un "seder en rue", du nom du rituel lié à la Pâque juive. Mardi était le deuxième soir de la Pâque juive, qui dure une semaine. JVP exige que "les États-Unis cessent d'armer et de financer le gouvernement israélien alors qu'il commet un génocide" à Gaza.

Des écrivains, artistes et rabbins ont prononcé des discours, après quoi les manifestants ont bloqué les rues autour du Grand Army Plaza. La police a alors procédé à des centaines d'arrestations.

Des manifestations contre la guerre à Gaza ont aussi eu lieu ces derniers jours dans plusieurs universités américaines, dont New York University (NYU), Yale University et Columbia University, où des dizaines d'étudiants ont été interpellés.