Des centaines de Canadiens, dont des prisonniers, évacués à cause des feux de forêt

Les incendies avaient durement touché le pays en 2023 d'est en ouest, brûlant plus de 15 millions d'hectares. Ils avaient coûté la vie à huit pompiers et poussé les autorités à évacuer plus de 235.000 personnes.

Le centre pénitentiaire fédéral de Port-Cartier, situé à environ 500 kilomètres au nord-est de la ville de Québec, a été évacué en même temps qu'un millier d'habitants au cours du week-end.