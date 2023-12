Des centaines de manifestantes contre les disparitions et meurtres arrêtées au Pakistan

La police a arrêté des centaines de femmes et d'enfants et tiré des gaz lacrymogènes pour disperser jeudi à Islamabad une manifestation, menée majoritairement par des femmes, contre la multiplication des disparitions et des meurtres dans le sud-ouest du Pakistan, ont déclaré jeudi des militants à l'agence dpa.

Ces manifestations ont démarré le 6 décembre, à la suite de l'assassinat d'un jeune homme par la police antiterroriste quelques semaines plus tôt dans la ville de Turbat (Baloutchistan), a déclaré la militante Pirdhan Baloch.

Les épouses, sœurs et filles de ces personnes disparues dans la province du Baloutchistan se sont rassemblées avec des milliers d'autres personnes à travers le pays et ont atteint Islamabad jeudi en début de matinée, a déclaré Mahrang Baloch, cheffe de file de la protestation.

Les manifestants ont parcouru au moins 2.000 kilomètres depuis Turbat jusqu'à Islamabad, rassemblant d'autres personnes dans toutes les grandes villes sur leur chemin.

Des milliers d'hommes ont disparus et leurs corps mutilés ont été abandonnés dans diverses régions du Baloutchistan, en proie depuis des décennies à une insurrection séparatiste. Le père de la cheffe de file du mouvement, un médecin, a ainsi été kidnappé quand elle était enfant et son corps mutilé a été découvert plus tard dans une ville différente.

Les militants et familles des victimes blâment les services secrets pakistanais et l'armée du pays pour ces meurtres et disparitions.