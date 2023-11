Des centaines de milliers de personnes fuient les combats dans l'est de la RDC

Au cours des six dernières semaines, 450.000 personnes ont fui l'est de la République démocratique du Congo (RDC) à cause des combats entre les troupes gouvernementales et les milices rivales. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) parle d'escalade d'une crise qui dure déjà depuis des années dans la province du Nord-Kivu