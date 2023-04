Des centaines de personnes rendent hommage à Rose, tuée mardi

Derrière les membres de la famille élargie de Rose, de nombreux habitants de tous âges ont pris place dans le cortège. La plupart s'étaient parés d'un vêtement ou d'un accessoire rose, conformément à la consigne qui avait circulé.

La procession est d'abord passée, dans le silence, devant l'appartement où Rose avait été retrouvée morte mardi par la police municipale, déshabillée, dans un sac plastique.

"C'était une petite fille que je connaissais très bien, elle vivait dans mon quartier, je la voyais tous les jours", a témoigné auprès de l'AFP Angélique Maronneau, âgée de 47 ans, les larmes aux yeux. "Ca a été très très dur, et ça l'est encore, on est marqué. C'était une petite fille souriante, qui allait vers les gens".