Des cercles de silence en Flandre et à Bruxelles pour commémorer les 76 ans de la "Nakba"

Le mouvement catholique international pour la paix Pax Christi organise mercredi 12 "cercles de la Nakba" en Flandre et à Bruxelles à l'occasion du 76e anniversaire de la "Catastrophe" ("Nakba" en arabe), qui a eu lieu le 15 mai 1948. Avec ces cercles de silence, l'association souhaite également attirer l'attention sur la crise humanitaire actuelle en Palestine.

Les douze cercles de silence organisés par Pax Christi se tiendront à différents moments de la journée à Anvers, Bruges, Bruxelles, Dixmude, Gand, Ypres, Courtrai, Malines, Ostende, Saint-Nicolas et Tielt.

Le 15 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine est levé et l'État d'Israël vient d'être proclamé indépendant. Au cours de la guerre israélo-arabe qui s'ensuit, plusieurs centaines de milliers de Palestiniens sont chassés de leurs terres et forcés à l'exil - exode que les Palestiniens appelleront la "Nakba".

L'organisation rappelle que depuis 76 ans, "des générations de Palestiniens survivent dans des camps de réfugiés ou à l'étranger, sans perspective de retour".

"Pour des milliers de Palestiniens, la clé de leur ancienne maison est tout ce qui leur reste, et elle constitue un symbole de la commémoration de cet événement dramatique pour le peuple palestinien", a appuyé la coordinatrice des cercles de silence de Pax Christi, Annemarie Gielen.

Depuis la Nakba, l'injustice à l'égard des Palestiniens n'a jamais cessé, insiste l'organisation. "Les Israéliens ont construit des villages et des villes sur le territoire palestinien et ont confisqué des sources d'eau, des terres agricoles et d'autres biens."