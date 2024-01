Des césariennes parfois pratiquées sans anesthésie à Gaza, selon l'Unicef

Une infirmière a déjà dû pratiquer ce type d'intervention sur six mères décédées en huit semaines pour sauver leur enfant à naître, a expliqué Tess Ingram, qui se trouvait à Gaza, à des journalistes.

La porte-parole a également évoqué le sort d'une jeune mère dont la maison a été touchée par une attaque à la roquette ou à la bombe. Son bébé ne bougeait plus et elle était sûre qu'il était mort. Tess Ingram l'a vue un mois après l'attaque et la femme attendait toujours des soins médicaux.