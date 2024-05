Des citoyens pro-palestiniens bloquent l'accès à l'ambassade israélienne à Uccle

Une quarantaine de citoyens pro-palestiniens ont bloqué l'accès à l'ambassade israélienne à Bruxelles mardi. Les manifestants exigent que le gouvernement fédéral coupe les liens politiques, diplomatiques et économiques avec Israël et prenne des mesures concrètes pour parvenir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, a constaté Belga sur place. La police était présente en nombre avec des combis, des voitures et des canons à eau.