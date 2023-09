Des collaborateurs de Jimmy Fallon se plaignent de son attitude abusive

Plusieurs collaborateurs, actuels et anciens, du présentateur de "The Tonight Show", Jimmy Fallon, l'accusent d'adopter un comportement abusif. Dans les coulisses de la populaire émission télévisée américaine, il serait question d'un "environnement de travail toxique" depuis plusieurs années, selon leurs propos dans le journal Rolling Stone.

L'ambiance tendue et "particulièrement sombre" serait principalement due à Jimmy Fallon et aux équipes de supérieurs qui se succèdent sans cesse.

Au cours des neuf dernières années, "The Tonight Show" a vu défiler neuf responsables de programme qui, selon les témoignages, ne savaient pas comment dire "non" au présentateur. Certains dénonciateurs déclarent avoir été rabaissés et intimidés par leurs chefs et Fallon lui-même.