Des collaborateurs d'une ONG, dont quatre étrangers, tués à Gaza dans une frappe israélienne

"Aujourd'hui, World Central Kitchen a perdu plusieurs de ses soeurs et frères dans une frappe de l'armée israélienne à Gaza", a déclaré sur X (ex-Twitter) le patron et fondateur de cette ONG, le cuisinier espagnol José Andrés.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, il s'agit de quatre travailleurs humanitaires étrangers et de leur chauffeur palestinien, victimes d'une frappe sur leur véhicule dans le centre de la bande de Gaza.

"Ils possèdent la nationalité britannique, australienne et polonaise et la quatrième nationalité n'est pas connue", a rapporté dans un autre communiqué cette source du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, précisant que la cinquième personne était un chauffeur et traducteur palestinien.

Un correspondant de l'AFP a vu à l'hôpital des martyrs d'Al Aqsa de Deir el-Balah cinq corps et trois passeports étrangers près des dépouilles. Des images de ces corps et des passeports circulent également sur les réseaux sociaux.

L'armée israélienne a dit "passer en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour en comprendre les circonstances" et assuré avoir "travaillé en étroite collaboration avec WCK" pour sa distribution d'aide.