Des combats qui devraient durer plusieurs jours

Les combats devraient durer plusieurs jours en Israël et dans la bande de Gaza, estime un porte-parole de la police au sud de l'État hébreu. Le coordinateur des Nations unies au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s'attend également à des jours à venir "difficiles", au vu du degré de violence, nettement plus important que lors des affrontements précédents. Un nouveau bilan fait état de 40 morts en Israël et une vingtaine du côté palestinien.

M. Wennesland, a vivement condamné les "attaques abominables" du Hamas contre Israël et appelé à leur arrêt "immédiat", selon un communiqué. "Ces événements ont provoqué d'horribles scènes de violences", a-t-il déclaré, ajoutant être "en contact proche avec toutes les parties" pour leur demander notamment "de protéger les civils".

Selon les forces de l'ordre, des policiers aussi sont victimes de cette violence. La branche armée du mouvement islamiste Hamas a lancé une vaste offensive surprise samedi à l'aube, depuis la bande de Gaza (sud-ouest). Les Palestiniens auraient pénétré sur le territoire israélien par la mer, par les terres et par les airs, via des parapentes et des ULM. Les combats à la frontière entre la bande de Gaza et Israël sont intenses.