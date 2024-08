Des commerçants bloquent le passage de la frontière entre le Pakistan et la Chine

Dans le nord du Pakistan, les commerçants bloquent depuis une quinzaine de jours le passage de la frontière avec la Chine, près du col de Khunjerab, pour protester contre l'augmentation des taxes sur les produits chinois. Des centaines de camions sont bloqués des deux côtés du passage. Selon un porte-parole de la police locale, de nombreux touristes ne peuvent plus non plus franchir la frontière.