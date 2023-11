Des corps ont été enterrés dans une "fosse commune", dit le directeur d'un hôpital de Gaza

"Nous avons été obligés de les enterrer dans une fosse commune", a affirmé le docteur Mohammed Abou Salmiya. "Il y a des corps qui jonchent les allées du complexe hospitalier, et les chambres frigorifiées des morgues ne sont plus alimentées" en électricité car aucune goutte de carburant n'est entré dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre, a-t-il ajouté.

Mardi, "une femme et un homme en soins intensifs sont morts", a rapporté le docteur Abou Salmiya, portant à 29 le nombre de patients en soins intensifs morts depuis la coupure de l'électricité à al-Chifa samedi.