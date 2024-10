Des courses à la santé, Amazon se veut tout pour vous

Partager:

Grâce à une montagne de données et des investissements massifs, Amazon essaie d'optimiser toutes ses activités dans les moindres détails, des robots à la santé, avec pour but affiché de devenir indispensable dans la vie quotidienne de toujours plus de consommateurs. Mercredi, le groupe américain a présenté ses dernières nouveautés, dont un nouveau système informatique, VAPR, qui sera progressivement installé dans les camions de livraison et fait gagner "30 minutes par tournée".

"Le van reconnaît les arrêts et sait quels colis sont concernés" a expliqué Doug Herrington, patron des magasins Amazon. Le chauffeur "va à l'arrière et prend les paquets illuminés" d'un rond vert par un projecteur, sans perdre de temps à trouver les bonnes étiquettes. Le gain pourrait sembler anecdotique, mais pas pour une entreprise qui mesure ses victoires en minutes et centimes économisés. "Quand nous livrons plus rapidement, les clients achètent plus", a souligné Doug Herrington. Et quand le coût total de livraison diminue, "nos systèmes peuvent héberger plus de produits, notre sélection augmente et le trafic et les ventes aussi". Le dirigeant s'est félicité que ce coût ait baissé "comme jamais" en 2023, de 45 cents par unité, tandis que les livraisons pour les abonnés à Prime (programme de fidélisation) battront de nouveaux records de vitesse cette année.

- "Plateforme pour tout" - En 2023, Amazon a dégagé plus de 30 milliards de dollars de profits de ses 575 milliards de chiffre d'affaires (+12% sur un an), grâce à son incontournable plateforme d'e-commerce et sa branche AWS, numéro un mondial du cloud. Revers de la médaille, l'entreprise fondée il y a 30 ans fait l'objet de diverses enquêtes et poursuites pour monopole illégal ou pratiques commerciales déloyales. Mais elle continue d'étendre son royaume, des assistants vocaux (Alexa) aux drones. "L'abonnement Prime est au cœur de la machine, il relie toutes les activités entre elles (...) avec les données des utilisateurs comme moteur", commente Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.