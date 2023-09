Des déficiences dans la politique digitale de santé en Europe et en Asie centrale

Sur les 53 États membres d'Europe et d'Asie centrale, seuls 19 ont établi des règles d'évaluation des interventions médicales digitales, ressort-il mardi d'un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette dernière estime pourtant que la mesure est "vitale pour s'assurer" que ces interventions "sont sûres et efficaces".

Les États membres doivent faire en sorte que '"les gens puissent accorder leur confiance aux outils digitaux de la santé et que chacun, n'importe où, puisse y accéder équitablement", déclare dans un communiqué la directrice de la Division des politiques et systèmes de santé des pays, le docteur Natasha Azzopardi-Muscat. "Les femmes et les filles requièrent une attention particulière car, dans de nombreuses sociétés, elles sont souvent exclues des dernières avancées technologiques."

Par conséquent, le document de l'OMS partage trois recommandations majeures: fournir à chaque ménage et à chaque communauté un accès peu coûteux et fiable au haut débit; veiller à ce que les données de santé soient sûres et sécurisées; garantir l'opérabilité des outils digitaux dont les dossiers électroniques des patients au sein de chaque pays et entre chaque pays.