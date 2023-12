Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza

Des dizaines de chars, de transports de troupes et de bulldozers israéliens sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, au niveau de la ville de Khan Younès, ont indiqué lundi des témoins à l'AFP.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui vers le sud désormais intensément pilonné, et où l'armée israélienne a fait savoir qu'elle avait l'intention d'étendre ses opérations au sol pour y éliminer les responsables du Hamas et ses infrastructures.

Israël est entré en guerre avec le Hamas après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur son sol le 7 octobre. L'armée israélienne a mené depuis sur Gaza, contrôlée par le Hamas, plus de 10.000 frappes et lancé une offensive terrestre dans le nord le 27 octobre.

Ses frappes dans le sud se concentrent depuis plusieurs jours sur le secteur de Khan Younès.

Obligés de fuir vers le sud de la bande de Gaza, les Palestiniens déplacés vivent aujourd'hui au quotidien les bombardements aériens qui y font chaque jour de très nombreuses victimes, morts et blessés. Et ils craignent d'être poussés vers l'Egypte par une entrée massive des chars et de l'infanterie dans la zone.