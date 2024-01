Des dizaines de militants palestiniens tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a affirmé mardi avoir tué des dizaines de "membres d'organisations terroristes palestiniennes" au cours d'une offensive menée à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont découvert lors de l'opération une centaine de lance-roquettes et 60 roquettes prêtes à être utilisées.

Le Hamas et d'autres groupes extrémistes continuent de tirer sporadiquement des roquettes en direction d'Israël. La dernière attaque remonte à mardi. Les médias israéliens ont fait état d'un impact dans une ville israélienne proche de la bande de Gaza. Selon le Times of Israel, il s'agit de l'attaque à la roquette la plus violente depuis des semaines. Aucun blessé n'a cependant été signalé.

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir attaqué neuf militants palestiniens dans le camp de réfugiés d'al-Shati, dans le nord de la bande de Gaza, et tué deux combattants armés dans la ville de Khan Younès, au sud du territoire palestinien. Ces affirmations ne peuvent être corroborées par des sources indépendantes.