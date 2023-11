Des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues pour exiger la libération des otages

Les manifestants, au nombre de 100.000 selon les organisateurs, se sont réunis samedi soir dans le centre de la ville, tandis qu'un rassemblement similaire se produisait à Jérusalem.

Le 7 octobre dernier, le Hamas a perpétré une attaque d'une ampleur inédite en Israël, qui s'est soldée par la mort de 1.200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes. En outre, le Hamas a enlevé quelque 240 personnes, qu'il retient en otage. En réponse, l'armée israélienne a bombardé et assiégé sans répit la bande de Gaza jusqu'à vendredi, date à laquelle une trêve de quatre jours est entrée en vigueur. Celle-ci doit permettre d'échanger 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens et d'offrir un répit à la population gazaouie alors que près de 15.000 personnes - dont 6.150 enfants et adolescents - ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas.