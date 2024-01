Des dizaines de Palestiniens tués à Gaza, le Hamas étudie une proposition de trêve

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures lors d'intenses combats entre l'armée israélienne et le Hamas et de bombardements israéliens dans la bande de Gaza, où le mouvement islamiste a dit mardi examiner une proposition d'accord de trêve avec Israël.

Dans le territoire palestinien dévasté par près de quatre mois de guerre et en proie à une crise humanitaire majeure, les opérations d'aide de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à la population civile sont menacées et une réunion est prévue plus tard aux Nations unies à ce sujet.