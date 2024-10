Des dizaines de ports américains rouvrent après la fin de la grève des dockers

Des milliers de dockers ont repris le travail vendredi matin aux Etats-Unis, au lendemain de la conclusion d'une entente de principe entre leur syndicat et leurs employeurs, après seulement trois jours de grève, levant ainsi une menace sur l'économie américaine à un mois du scrutin présidentiel.

La directrice de l'autorité portuaire de New York-New Jersey, Bethann Rooney, prévoit un retour à la normale rapide avec une réouverture en deux temps: deux terminaux vendredi, les autres lundi.

Dans le gigantesque port de New York-New Jersey - par lequel transitent 20% des conteneurs arrivant aux Etats-Unis chaque année, derrière Los Angeles-Long Beach (40%) en Californie -, le terminal Port Liberty à Bayonne ne rouvrira que lundi.

Sur la côte Est, à Norfolk, le port de Virginie compte rouvrir samedi, avec des horaires plus larges qu'habituellement "afin de permettre la reprise des opérations".

Vingt-quatre navires, transportant notamment 35.000 conteneurs, attendaient vendredi matin au large de pouvoir décharger leurs marchandises, a-t-elle indiqué lors d'un point presse.

Cette réouverture des ports situés entre le Maine (nord-est) et le Texas (sud), en passant par la Floride (sud-est), est possible grâce à l'accord conclu entre le syndicat des dockers (ILA) et l'Alliance maritime des Etats-Unis (USMX), qui représente leurs employeurs.

Les deux parties l'ont annoncé dans un communiqué commun jeudi soir: "Dès maintenant, toutes les actions en cours cesseront et tous les postes couverts par le contrat-cadre reprendront."