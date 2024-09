Des documents de campagne de Trump envoyés à l'équipe Biden par des hackers iraniens

Des pirates informatiques iraniens ont envoyé à l'équipe de campagne de Joe Biden, qui s'est depuis retiré de la course à la Maison Blanche, des documents "volés" à l'équipe du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, ont indiqué mercredi les autorités américaines.

Selon un communiqué conjoint de la police fédérale (FBI), du bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), les auteurs de ces cyberattaques ont "envoyé des emails non sollicités à des individus alors associés à la campagne du président Joe Biden".

Ces emails contenaient "des extraits de documents volés et non publics de la campagne de l'ancien président Donald Trump", ajoutent les trois agences, précisant qu'aucun de ces emails n'a obtenu de réponse de l'équipe de campagne du candidat démocrate.