Des draps mortuaires devant l'ambassade des États-Unis pour un "cessez-le-feu à Gaza"

"Les autorités américaines ont la capacité d'exercer une pression suffisamment forte pour sauver des milliers de vies qui sont sous la menace directe des attaques militaires, mais également du manque de soins de santé de base, d'eau, de nourriture et de carburant à Gaza", a expliqué la directrice de la section belge francophone d'Amnesty International, Carine Thibaut.

L'ONG demande également aux États-Unis de suspendre tout transfert d'armes à destination de l'État d'Israël. Elle exige en outre que Washington apporte son soutien à une solution permettant la libération en toute sécurité des otages civils et qu'il veille à ce qu'une aide humanitaire internationale "adéquate et durable" parvienne à Gaza.

"Un cessez-le-feu immédiat apparaît comme le seul moyen d'empêcher que d'autres civils ne soient tués et de faire parvenir aux personnes qui en ont cruellement besoin l'aide indispensable", a souligné l'organisation. Celle-ci rappelle que la situation des droits humains et les conditions humanitaires, "déjà catastrophiques, ne cessent d'empirer à Gaza". Cependant, tandis que de plus en plus de voix internationales s'élèvent dans ce sens, "les États-Unis refusent toujours d'apporter leur soutien à cet appel", a déploré Amnesty.