Des drones américains non armés survolent Gaza pour aider à retrouver les otages

Les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de la bande de Gaza pour contribuer aux efforts de localisation et de libération des otages aux mains du Hamas, enlevés lors de l'attaque sanglante du 7 octobre en Israël, a déclaré vendredi le Pentagone.

"En soutien aux efforts de libération des otages, les États-Unis effectuent des vols de drones non armés au-dessus de Gaza, et fournissent des conseils et une assistance à notre partenaire israélien", a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, dans un communiqué.