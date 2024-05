Des écoles fermées en raison de pluies torrentielles en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a fermé mercredi les écoles dans plusieurs régions du royaume, où de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines et rendu certaines routes impraticables.

Dans la province centrale de Qassim, l'une des plus touchées durant la nuit, des images de l'AFPTV montrent des voitures en partie submergées par les eaux après les pluies.

"Il a énormément plu pendant sept heures, jusqu'à minuit presque", a affirmé à l'AFP un résident égyptien de Buraidah, la capitale de la province. "L'eau s'est accumulée à hauteur de plus de 10 centimètres devant la résidence et nous a empêchés de sortir dans la rue. Le bruit du tonnerre était fort et les éclairs illuminaient la ville", a-t-il raconté.