Des élus américains en visite à Taïwan: la Chine dénonce une "ingérence" dans ses affaires

Ils ont notamment rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le vice-président Lai Ching-te, vainqueur de l'élection présidentielle du mois dernier et qui prendra ses fonctions en mai.

Les Etats-Unis reconnaissent officiellement le gouvernement communiste basé à Pékin ("la République populaire de Chine") et non Taïwan ("la République de Chine"), mais ils sont le plus important allié et fournisseur d'armes à l'île.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.