Des étudiants bruxellois appellent à un nouveau rassemblement devant l'ambassade d'Israël

Les étudiants bruxellois des occupations étudiantes de l'Université libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) appellent à une nouvelle manifestation devant l'ambassade d'Israël - située à Uccle - mercredi soir, dans une déclaration commune publiée sur les réseaux sociaux. Choqués par "la brutalité policière et la répression" survenue mardi soir à l'ambassade, ils affirment leur "plein droit et le devoir" de renforcer leurs actions en faveur de la Palestine.