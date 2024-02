Des experts onusiens parlent de possibles crimes de guerre à Jénine

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme estime ne pas avoir suffisamment d'indications. Mais les experts onusiens, qui ne s'expriment pas au nom de l'organisation, affirment eux que ce recours aux vêtements de soignants et l'exécution de patients sans défense dans un centre de santé peuvent équivaloir à des crimes de guerre.

Israël estime que ces trois personnes étaient liées à des actes de terrorisme perpétrés par des groupes palestiniens. En dehors d'affrontements actifs, les forces israéliennes n'auraient pas pu faire davantage que de les arrêter et de les détenir, selon le droit international, expliquent les experts indépendants de l'ONU.

Un recours à la force n'aurait été possible qu'en cas de menace directe. "Israël a choisi de les assassiner", ont aussi dit les spécialistes. Ils demandent aux autorités israéliennes une investigation conforme au droit international et des poursuites contre les responsables. Si elles ne la mènent pas, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) devrait s'en charger, selon eux. Ils ont dénoncé à plusieurs reprises l'utilisation de certaines lois sécuritaires pour détenir et poursuivre des Palestiniens.