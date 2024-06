Des familles de victimes de Boeing réclament une amende de près de 25 milliards de dollars

Assis derrière lui dans le public, se trouvaient des proches des victimes des crashes des Boeing 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air en 2018 et d'Ethiopan Airlines en 2019 (346 morts au total), qui brandissaient des photos des disparus.

"Puisque le crime de Boeing est le crime le plus mortel d'une entreprise dans l'histoire des Etats-Unis, une amende maximale de plus de 24 milliards de dollars est légalement justifiée et clairement adéquate", écrit Paul Cassell, le représentant des familles des victimes, dans une lettre adressée au ministère américain de la Justice et consultée par l'AFP.

Longue de 32 pages, la lettre détaille les calculs effectués pour arriver à cette somme, précisant que "14 à 22 milliards de dollars de l'amende pourraient être mises en sursis à la condition que Boeing dédie ces fonds à un contrôleur indépendant et à des améliorations liées aux programmes de conformité et de sécurité".