Des frappes israéliennes sur trois villages libanais et la grande ville de Nabatiyeh: au moins 15 morts

Au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur trois villages au nord et au sud de Beyrouth, hors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, rapporte le ministère libanais de la Santé.

Par ailleurs, "quatre personnes ont été tuées et 18 autres blessées" dans une "frappe ennemie israélienne" sur Barja, village sunnite de la région du Chouf au sud de la capitale, poursuit le ministère.

Une "frappe de l'ennemie israélien sur Maaysra", un village chiite d'une région montagneuse à majorité chrétienne au nord de Beyrouth, a fait "neuf morts et 15 blessés", détaille le ministère. Sur place, des pelleteuses s'activaient à déblayer les décombres et des secouristes menaient des fouilles.

Sur la côte nord, à Deir Billa, à 15 kilomètres de Batroun, l'agence officielle ANI rapporte une autre frappe israélienne "sur une maison où se trouvaient des déplacés du sud", bastion traditionnel du Hezbollah. Ce raid a fait "deux morts et quatre blessés", indique le ministère, ajoutant que des tests ADN étaient en cours pour identifier des restes humains qui pourraient faire grimper ce bilan.

Dans les décombres fumants où gisait de la literie et des habits, des habitants fouillaient à mains nues.

Dans l'Est, l'hôpital Tal Chiha a fait état de "légers dégâts matériels" après "des frappes non loin de la ville" majoritairement chrétienne de Zahlé. Il a précisé qu'il n'y a eu aucune victime et qu'il reste opérationnel.

Deux autres hôpitaux de la région ont également subi des dégâts après des frappes dans les environs, ajoute le ministère. L'agence officielle ANI fait aussi état de dégâts dans une université.