Des geôles du Nicaragua à l'exil américain, le gérant d'un journal d'opposition à Ortega raconte sa libération

"Dieu nous a entendus": mercredi était un jour comme un autre en prison pour Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gérant du quotidien d'opposition au régime du président nicaraguayen Daniel Ortega, La Prensa, jusqu'à sa libération soudaine dans la nuit.

"On s'apprêtait à dormir quand ils sont venus dans les cellules et nous ont dit +enlève ton uniforme et mets ces vêtements civils+", raconte à l'AFP M. Holmann, détenu au Nicaragua depuis août 2021 et libéré par le gouvernement d'Ortega dans la nuit de mercredi à jeudi, aux côtés de plus de 200 prisonniers politiques qui ont été expulsés vers les Etats-Unis dans la foulée.

"On nous a emmenés dans une zone avec des cellules plus grandes et ils ont mis une douzaine de personnes dans chacune", poursuit-il.

"Nous étions heureux de pouvoir nous voir les uns les autres, nous prendre dans les bras, nous parler" ajoute M. Holmann, 56 ans, car dans la prison d'El Chipote où il était incarcéré, "il était interdit de communiquer avec les gens des autres cellules".

La liste des interdictions était longue comme le bras: aucune lecture, même pas la Bible, pas de calendriers, aucune communication, même si les restrictions concernant les visites avaient été un peu assouplies depuis décembre, précise-t-il. Dans la cellule, "nous n'avions aucune idée de l'heure, nous sommes restés un bon moment et, finalement, ils nous ont emmenés vers des bus", détaille-t-il.

Là, il voit passer ses cousins, la journaliste Cristiana Chamorro, ex-candidate à la présidence du Nicaragua et son frère, l'ancien ministre Pedro Joaquin Chamorro Barrios, placés dans des véhicules différents. "Dans le bus, nous n'avions pas le droit de parler, il y avait un policier cagoulé", se souvient-il. "Dans mon esprit, il y avait deux options: soit ils nous emmenaient vers le tribunal pour nous notifier une sorte de sentence, soit vers la prison Modelo". Mais quand le bus dépasse les bâtiments judiciaires, une troisième option lui vient en tête. "Par cette route, on se dirige soit vers la prison, soit vers l'aéroport". Sa troisième hypothèse est la bonne. "Dieu nous a entendus", souffle-t-il. - "Vous êtes en train d'être expulsés" -