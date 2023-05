Des heurts entre ethnies font 16 morts au Soudan, couvre-feu imposé

Au moins 16 personnes ont été tuées dans des affrontements entre ethnies haoussa et nouba, a rapporté mardi l'agence de presse soudanaise Suna. En réaction, le gouverneur a décrété un couvre-feu "de 20H00 à 05H00" heures dans l'État du Nil blanc, frontalier du Soudan du Sud.

En octobre déjà, un conflit entre les Haoussas et des clans rivaux avait fait plus de 200 morts dans l'État du Nil bleu, frontalier de l'Éthiopie.

Il y a également eu "de nombreux blessés et des maisons incendiées", a précisé l'agence de presse.

Les Haoussas se disent de longue date discriminés par une loi ancestrale qui leur interdit, au titre de derniers arrivés, de posséder la terre, ce qu'ils contestent.

Depuis le putsch de 2021, les conflits entre ethnies ou tribus sont en hausse en raison du vide sécuritaire créé par le coup d'État, selon les experts.

La question de l'accès à la terre est très sensible au Soudan, où agriculture et élevage représentent 43% des emplois et 30% du PIB.