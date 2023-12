Des images de Gaza montrent des soldats israéliens ayant capturé des dizaines d'hommes en sous-vêtements

Les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé jeudi des vidéos montrant des dizaines de Palestiniens en sous-vêtements, les yeux bandés, sous la garde de soldats israéliens dans la bande de Gaza, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux. Parmi les hommes arrêtés, des témoins, journalistes et proches ont reconnu le reporter Diaa Al-Kahlout, correspondant à Gaza du média The New Arab.

Ce site d'information basé à Londres a indiqué "que l'occupation israélienne a arrêté des dizaines de Gazaouis, dont le correspondant de The New Arab dans la bande de Gaza", sur X (ex-Twitter). Un article paru dans la publication anglophone de The New Arab précise que leur journaliste fait partie "des dizaines d'habitants de Gaza arrêtés par l'armée israélienne à Gaza et (qui) ont été forcés à se déshabiller". Puis, ils ont été "fouillés et humiliés avant d'être emmenés vers un lieu inconnu", selon des témoins oculaires, ajoute le site.

Ramy Abdu, président de l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'Homme, une ONG basée à Genève, a également affirmé avoir reconnu le journaliste ainsi que le directeur d'une école et un employé de l'ONU, toujours sur X. Sur des vidéos et photos diffusées jeudi soir à une heure de grande écoute par des télévisions israéliennes, et devenues virales sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes alignés, assis à genoux, têtes baissées, tous vêtus de sous-vêtements au coeur d'une ville. Interrogé sur ces images, le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a déclaré jeudi soir qu'"à Shujaiya (quartier de la ville de Gaza, NDLR) et Jabaliya (dans le nord de la bande de Gaza), des terroristes se rendent et sortent des tunnels et des maisons".

"Nous enquêtons et vérifions qui est lié au (mouvement islamiste palestinien) Hamas et qui ne l'est pas", alors que des soldats israéliens traquent "des terroristes qui se cachent encore dans (des) tunnels comme des lâches", a-t-il ajouté lors d'un point de presse. Une analyse des images par l'équipe AFP Factcheck suggère qu'elles ont été tournées dans la région de Beit Lahia, au nord de Gaza. Sur une autre séquence, que l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier, un groupe d'hommes ont les yeux bandés, assis au milieu d'une carrière, les mains liées derrière le dos, surveillés par des soldats israéliens. Les combats au sol et frappes israéliennes ont encore fait rage jeudi dans et autour des plus grandes villes de la bande de Gaza, deux mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque sanglante du Hamas ayant fait 1.200 morts du côté israélien, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes. A Gaza, l'offensive et les bombardements de l'armée israélienne ont fait plus de 17.000 morts, à 70% des femmes, des enfants et des jeunes de moins 18 ans, selon le ministère de la Santé du Hamas.