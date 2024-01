Des inconnus abattent onze membres d'une famille au Pakistan

Selon la police, des assaillants auraient pris d'assaut la maison dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans la nuit de mardi à mercredi. Parmi les victimes figurent trois enfants, quatre femmes et quatre hommes. La police enquête actuellement sur le mobile du meurtre. Une querelle familiale pourrait être à l'origine des faits, mais un acte terroriste n'est pas non plus exclu.