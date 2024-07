Des inondations font neuf morts en Inde et au Bangladesh

Des pluies torrentielles et des rivières en crue ont fait au moins neuf morts dans le nord-est de l'Inde et au Bangladesh voisin, ont annoncé jeudi les autorités de ces deux pays, touchant plus de trois millions de personnes.

Si les pluies de mousson provoquent chaque année des dégâts considérables, les experts estiment que le changement climatique la rend plus forte et plus irrégulière.