Des inondations historiques attendues dans le sud de la Chine

Des alertes météorologiques ont été lancées dans cette province et le bureau national de météorologie a mis en garde contre des tempêtes importantes dans les zones côtières dimanche soir et lundi.

Certaines parties des provinces voisines de Jiangxi et de Fujian devraient également connaître de violentes tempêtes de pluie dimanche soir.

La Chine n'est pas étrangère aux phénomènes météorologiques extrêmes, mais ces dernières années, le pays a été frappé par de graves inondations, de grandes sécheresses et des records de chaleur.

Le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, et la Chine est le premier émetteur mondial de ces gaz.